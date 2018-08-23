Особая служба государственной охраны способна на высоком уровне выполнить любую поставленную задачу - ФОТО

Исполняется 25 лет со дня создания Особой службы государственной охраны (ОСГО). По этому случаю в военном городке Службы состоялось торжественное открытие нового Центра культуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., сначала участники мероприятия посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в военном городке Службы.

Затем состоялись показательные выступления отряда особого назначения ОСГО.

Сегодня Особая служба государственной охраны, оснащенная самым современным оружием, боеприпасами и оборудованием, способна на высоком уровне выполнить любую поставленную задачу. Наряду с этим, уделяется особое внимание и повышению год от года профессионального уровня сотрудников.

Участники церемонии открытия нового Центра культуры ознакомились с созданными здесь условиями. Зал заседаний центра построен на современном уровне. Здесь созданы все условия для проведения различных мероприятий, посвященных служебной деятельности, а также знаменательным датам.

В Центре культуры создан Музей Гейдара Алиева. В музее собраны интересные фотографии, отражающие различные моменты жизни и политической деятельности великого лидера. Экспонаты музея наглядно свидетельствуют о том, что великому лидеру, посвятившему всю жизнь служению народу, принадлежат большие заслуги во имя нашей Родины - Азербайджана. Возвратившись к политической власти в тяжелые для народа и государства дни, он спас республику, только что восстановившую государственную независимость, от угрозы уничтожения.

Библиотека Центра культуры также привлекает внимание современным обликом. Здесь собраны интересные издания о великом лидере Гейдаре Алиеве, Президенте Ильхаме Алиеве, нашей государсвенности, независимости. Сотрудники службы могут воспользоваться книгами из правового, исторического, экономического, художественного разделов. Библиотека также действует в электронном формате.

Выступивший на торжественном мероприятии начальник Службы, генерал-полковник Вагиф Ахундов поздравил с 25-летием ОСГО, выразил признательность Президенту, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за сдачу в эксплуатацию нового Центра культуры накануне юбилея. Отметив, что ОСГО была создана в тяжелый для нашей страны экономический и политический период, начальник Службы подчеркнул, что проявившие самоотверженность в военных операциях за нашу территориальную целостность в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте военнослужащие Службы, продемонстрировали образцы героизма. Многочисленные сотрудники Службы стали шехидами и инвалидами, были удостоены различных высоких наград, в том числе звания Национального героя Азербайджана.

Подробно рассказав о сложном и славном историческом пути, пройденном ОСГО, генерал-полковник Вагиф Ахундов напомнил о неоценимых заслугах великой личности Гейдара Алиева в создании, формировании и развитии Службы. Он подчеркнул, что личный состав структуры со дня основания активно участвует в охране государственности, обеспечении безопасности, военном строительстве и другой деятельности государственного значения. Сегодня благодаря вниманию Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева личный состав Службы способен достойно выполнить любую поставленную задачу. В основе этого находится доверие главы государства к личному составу, а также приверженность личного состава государственности.

Говоря об обязанностях и полномочиях ОСГО, генерал-полковник Вагиф Ахундов отметил, что доверие Службе охраны экспортных нефтяных и газовых трубопроводов нашей страны является свидетельством глубокой веры в деятельность этой структуры. В настоящее время в Службе работают очень опытные кадры, созданы все условия для дальнейшего повышения их профессионального уровня. Особая служба государственной охраны Азербайджанской Республики - структура, обладающая самой современной материально-технической базой на пространстве СНГ и в регионе. Решение жилищно-бытовых и социальных вопросов сотрудников службы, охрана их здоровья, занятие спортом и отдых всегда находятся в центре внимания.

Вагиф Ахундов сообщил, что глава государства подписал Распоряжение в связи с награждением военнослужащих ОСГО по случаю профессионального праздника, расценил это как проявление внимания и заботы главы государства о личном составе Службы. Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву от имени личного состава, глава Службы заверил главу государства в том, что и впредь будет обеспечено незамедлительное и качественное выполнение поставленных задач.

Затем группе сотрудников была вручена юбилейная медаль "25-летие Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики".

Профессиональный праздник сотрудников Особой службы государственной охраны был учрежден Распоряжением Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 21 августа 2008 года. Это вновь свидетельствует о том, что глава государства всегда уделяет особое внимание усовершенствованию деятельности Службы. Ежегодное награждение сотрудников Службы Распоряжением Президента Ильхама Алиева накануне праздника является проявлением этого внимания. Личный состав ОСГО полностью оправдывает оказываемое ему доверие. Выполнением на высоком уровне поставленных перед ними задач и поручений они вновь доказывают верность Президенту Азербайджана и государственности, вносят важный вклад в обеспечение стабильности в стране.

Со дня основания Особая служба государственной охраны прошла славный путь развития, непосредственно участвовала в сохранении нашей национальной государственности. Неслучайно, что личный состав Службы, достойно прошедший все испытания, сегодня достигает достаточно больших успехов в сфере профессиональной организации работы по охране, проявляет высокую приверженность деятельности во имя безопасности азербайджанского государства.

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