В Азербайджане сократилось число общественных библиотек

В Азербайджане сокращается число общественных библиотек, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2014 году в стране числилось 3320 библиотек, в 2015 - 3291 библиотек, в 2016 - 3242 библиотек, в 2017 - 3088 библиотек, в 2018 - 2978 библиотек.

Большинство библиотек в Азербайджане расположено в сельской местности.

Так, если в 2014 году в городах имелось 495 библиотек, а в сельской местности было 2825 библиотек, то в 2018 году их число составило 436 и 2542 библиотек соответственно.

За прошедшие годы также сократился и библиотечный фонд. Так, если в 2014 году в фондах библиотек находилось 33,5 миллиона экземпляров книг, то в 2018 году этот показатель составил 32,2 миллиона.