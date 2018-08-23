В Азербайджане сократилось число общественных библиотек

23 августа 2018 16:21

В Азербайджане сокращается число общественных библиотек, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике, передает Day.Az со ссылкой на Trend

В 2014 году в стране числилось 3320 библиотек, в 2015 - 3291 библиотек, в 2016 - 3242 библиотек, в 2017 - 3088 библиотек, в 2018 - 2978 библиотек.

Большинство библиотек в Азербайджане расположено в сельской местности.

Так, если в 2014 году в городах имелось 495 библиотек, а в сельской местности было 2825 библиотек, то в 2018 году их число составило 436 и 2542 библиотек соответственно.

За прошедшие годы также сократился и библиотечный фонд. Так, если в 2014 году в фондах библиотек находилось 33,5 миллиона экземпляров книг, то в 2018 году этот показатель составил 32,2 миллиона.

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