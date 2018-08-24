Строительство нового автобана облегчит транзит между Азербайджаном и Грузией

Строительство второго и последнего участка дороги Тбилиси-Рустави, которая свяжет грузинскую столицу с азербайджанской границей, значительно облегчит транспортную связь между Азербайджаном и Грузией.

Такое мнение высказал Trend грузинский эксперт-международник Арчил Сихарулидзе, комментируя строительство нового автобана от Тбилиси до границы с Азербайджаном, передает Day.Az.

По словам эксперта, данный факт положительно скажется на всех аспектах межгосударственных отношений.

"Сейчас сложно говорить о том, в какой степени повлияет восстановление дороги на экономические показатели, но очевидно, что оно положительно отразится на двустороннем взаимодействии в сфере транспорта и грузоперевозок. Вместе с тем, эта дорога еще раз подтвердит тесные экономические связи между Грузией и Азербайджаном, которые имеют большой потенциал для выстраивания надежных и продолжительных отношений", - отметил грузинский эксперт.

Азербайджан и Грузия, отметил собеседник агентства, серьезно заинтересованы в многостороннем сотрудничестве в различных сферах экономики, торговли, транспорта, логистики, энергетики и других направлениях.

"У наших стран наработан опыт стратегического партнерства, и сегодня есть все основания для того, чтобы дружественные связи, основанные на взаимной выгоде и национальных интересах государств, будут крепнуть и в обозримом будущем", - отметил грузинский эксперт.

Отметим, что дорога Тбилиси-Рустави дойдет до границы Азербайджана, и ее модернизация важна для безопасного транзита грузов и пассажироперевозок. Проект осуществляется при финансировании Азиатского банка развития (АБР).

На данный момент ведется строительство второго участка дороги, строительство первого и третьего участка началось в апреле 2014 года и завершилось в мае 2016 года.

Всего на строительство оставшейся части дороги протяженностью 17,4 километров будет потрачено 119 миллионов лари (более 46,2 миллиона долларов).