На двух магистральных дорогах Баку идет ремонт - Вниманию водителей

До сегодняшнего вечера с целью регулирования безопасного движения автотранспорта на 0-80 километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Россией, а также 06-16 километре автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние вследствие ДТП.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Госагентство также предупреждает водителей о необходимости быть внимательными во время движения по указанным дорогам, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.