На двух магистральных дорогах Баку идет ремонт - Вниманию водителей
24 августа 2018 16:58 552
До сегодняшнего вечера с целью регулирования безопасного движения автотранспорта на 0-80 километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Россией, а также 06-16 километре автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние вследствие ДТП.
Об этом в пятницу говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Госагентство также предупреждает водителей о необходимости быть внимательными во время движения по указанным дорогам, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!