В Баку для военнослужащих прошел концерт в честь праздника Гурбан - ФОТО

Для военнослужащих N-ской воинской части проведен концерт в честь праздника Гурбан, организованный Центром культуры Хатаинского района при поддержке Главного Управления культуры города Баку, сообщили Trend в пресс-службе управления, передает Day.Az.

Ведущей мероприятия была Хумай Мухтарова, которая поздравила всех с праздником Гурбан, пожелала достойной службы во имя защиты Азербайджана.

В концертной программе своими композициями порадовала певица Хатун, а лирическими и патриотическими стихами поэтесса Лейла Гумбатова. Выступление было встречено овациями военнослужащих, которые также приняли участие в национальных песнях и танцах.