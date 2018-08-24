В Баку для военнослужащих прошел концерт в честь праздника Гурбан - ФОТО

24 августа 2018 17:54

Для военнослужащих N-ской воинской части проведен концерт в честь праздника Гурбан, организованный Центром культуры Хатаинского района при поддержке Главного Управления культуры города Баку, сообщили Trend в пресс-службе управления, передает Day.Az.

Ведущей мероприятия была Хумай Мухтарова, которая поздравила всех с праздником Гурбан, пожелала достойной службы во имя защиты Азербайджана.

В концертной программе своими композициями порадовала певица Хатун, а лирическими и патриотическими стихами поэтесса Лейла Гумбатова. Выступление было встречено овациями военнослужащих, которые также приняли участие в национальных песнях и танцах.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az