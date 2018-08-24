В Азербайджане строится свыше 30 новых зданий школ - ФОТО

24 августа 2018 20:49

В Азербайджане в рамках подготовки к новому учебному году продолжается строительство и ремонт общеобразовательных учреждений.

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства образования Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящий момент в различных регионах страны строится 34 новых здания школ, в 22 зданиях ведутся работы по капитальному ремонту. В 2018 году на территории республики было сдано в эксплуатацию 137 образовательных учреждений модульного типа.

В общей сложности, работы ведутся на 193 объектах в Баку и в 54 районах страны.

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