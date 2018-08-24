В Азербайджане строится свыше 30 новых зданий школ - ФОТО
24 августа 2018 20:49 220
В Азербайджане в рамках подготовки к новому учебному году продолжается строительство и ремонт общеобразовательных учреждений.
Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства образования Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В настоящий момент в различных регионах страны строится 34 новых здания школ, в 22 зданиях ведутся работы по капитальному ремонту. В 2018 году на территории республики было сдано в эксплуатацию 137 образовательных учреждений модульного типа.
В общей сложности, работы ведутся на 193 объектах в Баку и в 54 районах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!