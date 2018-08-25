Автомобили ряда госструктур выставят на аукцион
25 августа 2018 12:02 543
Государственный комитет по вопросам имущества 25 сентября выставит на аукцион ряд транспортных средств, находящихся на балансе типографии Аппарата Милли Меджлиса (парламента), министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Генеральной прокуратуры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Желающие принять участие в аукционе должны внести взнос в размере 10 процентов от стартовой цены транспортного средства.
На аукцион выставлены: ГАЗ-31029 (1995 года выпуска) со стартовой ценой 800 манатов; четыре КАМАЗа-5111 (1989 года выпуска) со стартовой ценой 3500 манатов каждый; ГАЗ 31105-100 (2008 года выпуска) со стартовой ценой 2000 манатов; ВАЗ-21213 (2003 года выпуска) со стартовой ценой 1300 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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