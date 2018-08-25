Тяжелое ДТП в Сиязане, 6 погибших

25 августа 2018 17:46

В результате столкновения легковых автомобилей в Сиязанском районе шесть человек погибли, один получил ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2107 с госномером 53 BB 675 и Daewoo с госномером 99 AR 259 две женщины, один ребенок и трое мужчин погибли на месте происшествия.

Еще один ребенок получил тяжелые ранения и был помещен в Сиязанскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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