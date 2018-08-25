На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3

25 августа 2018 19:33

В азербайджанском секторе Каспийского моря в субботу произошло землетрясение магнитудой 3,3, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зафиксировано в 17:30 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров. Подземные толчки не ощущались.

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