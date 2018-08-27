В Губе перевернулась свадебная машина - ФОТО

27 августа 2018 00:09

В Губинском районе произошло ДТП.

Как сообщает Report, в селе Зыхыр Губинского района перевернулась свадебная машина. 

Жених и невеста получили легкие ранения.

На место происшествия был вызван трактор повышенной проходимости.

По факту начато расследование.

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