В Губе перевернулась свадебная машина - ФОТО
27 августа 2018 00:09 387
В Губинском районе произошло ДТП.
Как сообщает Report, в селе Зыхыр Губинского района перевернулась свадебная машина.
Жених и невеста получили легкие ранения.
На место происшествия был вызван трактор повышенной проходимости.
По факту начато расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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