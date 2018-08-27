В Баку реализуются коренные реформы в области транспортировки бытовых отходов

Сегодня в Баку наличествует ряд проблем в связи с транспортировкой бытовых отходов, в первую очередь, ввиду небольшого числа контейнеров для мусора.

В Бакинской мэрии сообщили Report, что уже заказаны новые контейнеры, ведутся работы по увеличению их количества, передает Day.Az.

В мэрии отметили, что существующие проблемы носят временный характер, предусмотрены коренные реформы в области транспортировки бытовых отходов в столице: "Будут установлены новые, специальные контейнеры для мусора. В целях реализации проекта приглашены иностранные специалисты. Ведутся работы в этом направлении. Проводимые реформы нацелены на коренное преобразование облика столицы, улучшения социально-бытовых условий населения".

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