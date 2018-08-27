Трагедия в Физули: второй за сутки малолетний ребенок погиб в ДТП

В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на участке дороги Бейлаган-Горадиз, пролегающей по территории села Беюк Бехменли, автомобиль марки Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи.

В результате аварии машина скорой помощи упала в кювет у дороги, находившийся в автомобиле Mercedes 7-летний Русиф Намазлы скончался на месте происшествия.

Два других пассажира - 6-летний Агшин Намазлы и 33-летняя Нигяр Намазова получили ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу в поселке Зобуджуг.

Врачи оценивают состояние раненых как средней тяжести.

Полиция проводит расследование по факту.