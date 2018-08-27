Трагедия в Физули: второй за сутки малолетний ребенок погиб в ДТП
27 августа 2018 15:17 450
В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на участке дороги Бейлаган-Горадиз, пролегающей по территории села Беюк Бехменли, автомобиль марки Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи.
В результате аварии машина скорой помощи упала в кювет у дороги, находившийся в автомобиле Mercedes 7-летний Русиф Намазлы скончался на месте происшествия.
Два других пассажира - 6-летний Агшин Намазлы и 33-летняя Нигяр Намазова получили ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу в поселке Зобуджуг.
Врачи оценивают состояние раненых как средней тяжести.
Полиция проводит расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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