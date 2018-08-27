Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря над Ираном?
Пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, не окажет влияния на Азербайджан.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.
"Анализ спутниковых данных и синоптических карт показал, что над территорией страны в нижних и средних слоях тропосферы преобладает западный, северо-западный перенос воздушных масс, который сохранится в ближайшие два дня", - сказала Тагиева.
У.Тагиева отметила, что наблюдаемые и прогнозируемые синоптические условия будут препятствовать проникновению пыльной бури в наш регион. Нужно подчеркнуть, что большинство пыльных бурь имеют продолжительность не более четырех суток, а наибольшая их повторяемость на юге Ирана наблюдается с апреля по сентябрь.
Наиболее благоприятные условия для возникновения пыльных бурь складываются на равнинной территории, прилегающей к Персидскому заливу. Этому способствуют термобарические условия, сильные ветры и состояние почвы.
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