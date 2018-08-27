На трассе Баку-Газах столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

27 августа 2018 17:42

На магистрали Баку-Газах столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали 5 человек. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на территории села Пирсаат крупногабаритный автобус врезался в загруженный строительными кубиками "КамАЗ". 

Пострадавшие в результате ДТП 5 пассажиров автобуса доставлены в Ширванскую и Гаджигабульскую больницы. 

Имена раненых уточняются. 

Факт расследуется Главным управлением государственной дорожной полиции. 

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