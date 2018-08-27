На трассе Баку-Газах столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

На магистрали Баку-Газах столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали 5 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на территории села Пирсаат крупногабаритный автобус врезался в загруженный строительными кубиками "КамАЗ".

Пострадавшие в результате ДТП 5 пассажиров автобуса доставлены в Ширванскую и Гаджигабульскую больницы.

Имена раненых уточняются.

Факт расследуется Главным управлением государственной дорожной полиции.