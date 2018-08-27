Кадры новой автодороги Демирчи-Лагидж в Азербайджане - ВИДЕО

В Азербайджане опубликовано видео новой автомобильной дороги Демирчи-Лагидж.

Протяженность дороги, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с селом Лагидж Исмаиллинского района, 22 километра.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно соответствующему распоряжению главы государства, на строительство автомобильной дороги Демирчи-Лагидж, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагидж Исмаиллинского района из резервного фонда Президента выделено три миллиона манатов, из инвестиционных расходов госбюджета выделено 13,7 миллиона манатов. В целом, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 16,7 миллиона манатов. Вдоль дороги были проложены водоотводные трубы различного диаметра, общая длина которых составляет 210 метров. На требуемых участках автодороги установлены дорожные знаки, дорожные указатели, а также построены автобусные остановки.

Строительство этой автодороги обеспечит комфортное передвижение граждан, значительно облегчит перевозку грузов и пассажиров. Кроме этого, строительство дороги также позволит туристам коротким и комфортным путем посещать туристические регионы обеих районов.

Напомним, что 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой автодороги Демирчи-Лагидж.

Trend представляет видео кадры новой автодороги Демирчи-Лагидж со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

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