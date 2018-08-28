Объявлен набор на вакантные плановые места в колледжах

Государственный экзаменационный центр объявил о выборе специальностей на оставшиеся свободными места в ссузах. Определиться с выбором можно будет посредством интернета с 28 августа по 3 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Как сообщили Report в ГЭЦ, к конкурсу на замещение свободных мест в ссузах будут допущены абитуриенты, набравшие по итогам двух этапов экзаменов не менее 40 баллов, по азербайджанскому и русскому языку не менее 20 баллов и по математике не менее 10 баллов. Абитуриенты, не подтвердившие свои электронные заявления, к конкурсу допущены не будут.

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