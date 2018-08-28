Названа примерная дата открытия первого центра DOST в Азербайджане
28 августа 2018 12:02 330
Первый центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) планируется открыть в Азербайджане до конца текущего года.
Об этом во вторник сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, открытие первого центра DOST планируется провести в Баку, так как здесь ежегодно регистрируется наибольшее число обращений.
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