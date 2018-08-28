Азербайджанская община Хьюстона помогла местной синагоге после разрушительного урагана - ИЗРАИЛЬСКИЕ СМИ

В израильской газете Haaretz опубликована статья под названием "Год спустя после урагана Харви еврейская община Хьюстона все еще испытывает трудности", в которой говорится о последствиях трагического стихийного бедствия, настигнувшего Хьюстон в прошлом году, в частности о трудностях еврейской общины города и финансовой помощи извне, включая пожертвования из Израиля и от азербайджанской общины Хьюстона. Отмечается, что около 2,000 домов, принадлежавших членам еврейской общины были разрушены ураганом Харви.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авторы пишут, что впервые в истории Израиля его правительство пожертвовало 1 миллион долларов для помощи от бедствия отдельной общине в США. Финансовая помощь была отправлена пяти еврейским организациям Хьюстона. Еще более удивительным было пожертвование в размере 30 000 долларов консервативной синагоге Бет Йешурун от азербайджанской общины Хьюстона, которая насчитывает около 2000 человек, говорится далее в статье. Говоря о финансовой помощи синагоге с авторами статьи, президент Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку Ирада Ахундова сказала, что "эта синагога сделала так много хорошего для людей" и возглавляемая ею организация намерена организовать в будущем году совместный с синагогой концерт для демонстрации мира и солидарности.

Напомним, что тропический ураган Харви четвертой категории ударил по Хьюстону 26 августа прошлого года. Ураган принес с собой сильные дожди, вызвавшие катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса. В результате были разрушены тысячи домов, погибли 83 человека и был нанесен огромный ущерб штату Техас. Харви был признан сильнейшим ураганом, произошедшим в Мексиканском заливе после урагана Катрина в 2005 году.

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