В Азербайджане ожидается до 37 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-восточный ветер. Об этом говорится во вторник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла. Умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром на некоторых горных территориях ожидается туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-37 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

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