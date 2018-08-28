Тяжелое ДТП в Лерикском районе, есть погибшая и раненые - ВИДЕО

28 августа 2018 14:41

В Лерикском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на дороге Пиран-Хамарат.

При доставке больного с приступом почечной колики на автомобиле из села Гышлаг в Лянкяран водитель потерял управление автомобилем марки "Нива" и упал в овраг. 

В результате аварии погибла 80-летняя жительница села Джони Лерикского района Гызбаджи Агакиши гызы Нематова, 57-летний Нейматулла Гюльхасан оглу Ахмедов и 55-летняя Ирана Гюльхасан гызы Нейматова получили травмы различной степени тяжести.

Оба раненых размещены в реанимационном отделении. Среди госпитализированных с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма состояние Н.Ахмедова более тяжелое, он находится в травматическом шоке.

На место аварии прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. 

Нажмите на видео для просмотра:
Lerikdə ağır qəza: 1 nəfər öldü, 2 nəfər yaralandı

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az