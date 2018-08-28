В CinemaPlus прошёл благотворительный показ анимационного фильма «В поисках Йети» - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall для детей прошёл благотворительный показ анимационного фильма "В поисках Йети" производства Канады с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, перед началом мультфильма для детей была организована развлекательная программа с выступление фокусника Анара.

Анимационный фильм дублировали Вюсал Халыгоглы, Метанет Аббаслы, Ровшан Мамедли, Парвиз Мамедрзаев, Эмин Насирли, Рамиль Зейналов, Наджиба Гусейнова, Вюсал Гаджигадир и Эльшан Рустамов.

Режиссер дубляжа Вюсал Мамедов, редактор Вугар Гусейнов, звукорежиссер Натик Шекералиев, звукооператор Рахман Гаджиев, пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссерами семейного мультфильма являются Пьер Греко и Нэнси Севард.

Краткое описание: Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!

Снежный человек (йети, сасквоч, бигфут, энжей, авдошка, алмасты, голуб-яван) - легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли. Его существование утверждается многими энтузиастами, но на текущий момент не подтверждено. Высказывается мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее к отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времен.

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