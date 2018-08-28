Массовая драка между водителями автобусов в Тертере, есть пострадавшие

28 августа 2018 16:51

В Тертерском районе между водителями занимающихся внутригородской пассажирской перевозкой маршрутных автобусов произошла массовая драка. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате драки пострадали жители Тертерского района Севдималы Асадов, Фейруз Асадов, Азер Нагиев и Намик Бурджалиев. 

Пострадавшие госпитализированы. 

Драка возникла из-за того, что водители нарушили маршрутные линии друг друга. Спор между руководителями линий внутригородской пассажирской перевозки Азером Нагиевым и Севдималы Асадовым перерос в драку. 

Инцидент подтвердили в отделении полиции Тертерского района. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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