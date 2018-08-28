Массовая драка между водителями автобусов в Тертере, есть пострадавшие

В Тертерском районе между водителями занимающихся внутригородской пассажирской перевозкой маршрутных автобусов произошла массовая драка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате драки пострадали жители Тертерского района Севдималы Асадов, Фейруз Асадов, Азер Нагиев и Намик Бурджалиев.

Пострадавшие госпитализированы.

Драка возникла из-за того, что водители нарушили маршрутные линии друг друга. Спор между руководителями линий внутригородской пассажирской перевозки Азером Нагиевым и Севдималы Асадовым перерос в драку.

Инцидент подтвердили в отделении полиции Тертерского района.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook