В Азербайджане произошло сильное землетрясение

Во вторник, в 16:57 (время бакинское) в Лерикском районе Азербайджана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.1.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Землетрясение произошло на территории Лерикского района в 13 км к западу от Лянкяранской станции , очаг землетрясение залегал на глубине 15 километров. В эпицентре сила землетрясения превышала 5 баллов, в прилегающих населенных пунктах ощущались толчки магнитудой 4-3.

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