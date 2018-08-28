В Азербайджане к новому учебному году напечатано более шести млн учебников

28 августа 2018 20:07

В Азербайджане для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год напечатано 6 726 029 экземпляров 332 наименований учебников и методических пособий для учителей. Об этом говорится во вторник в сообщении министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Учащиеся с 3 сентября смогут получить учебники. В случае не предоставления учебников, необходимо сообщить руководству школы.

Учебники выдаются учащимся для использования в течение одного учебного года.

Электронные варианты учебников доступны на сайтах www.e-derslik.edu.az и www.trims.edu.az
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