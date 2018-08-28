В Азербайджане к новому учебному году напечатано более шести млн учебников
28 августа 2018 20:07 188
В Азербайджане для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год напечатано 6 726 029 экземпляров 332 наименований учебников и методических пособий для учителей. Об этом говорится во вторник в сообщении министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Учащиеся с 3 сентября смогут получить учебники. В случае не предоставления учебников, необходимо сообщить руководству школы.
Учебники выдаются учащимся для использования в течение одного учебного года.
Электронные варианты учебников доступны на сайтах www.e-derslik.edu.az и www.trims.edu.azСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:15 359