В Азербайджане к новому учебному году напечатано более шести млн учебников

В Азербайджане для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год напечатано 6 726 029 экземпляров 332 наименований учебников и методических пособий для учителей. Об этом говорится во вторник в сообщении министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Учащиеся с 3 сентября смогут получить учебники. В случае не предоставления учебников, необходимо сообщить руководству школы.

Учебники выдаются учащимся для использования в течение одного учебного года.