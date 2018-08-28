Последствия землетрясения в Лерике - ФОТО

28 августа 2018 20:13

В результате подземных толчков в южном регионе Азербайджана серьезных разрушений не зарегистрировано. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в некоторых частных домах, и особенно старых постройках в Лерикском и Лянкяранском районах возникли трещины. 

На данный момент районные комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят соответствующие расследования. 

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