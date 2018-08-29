Сильное землетрясение в Лянкяране попало на камеры - ВИДЕО
Как сообщает BAKU.WS, установленные в одном из магазинов Лянкярана камеры видеонаблюдения поэтапно зафиксировали вчерашнее землетрясение, передает Day.Az.
На записи видно, как продукты валятся со стеллажей и полок, а находящиеся в это время в магазине покупатели и продавцы второпях выбегают на улицу.
Сильнее всего толчки чувствовались в Лерике и Лянкяране.
Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, толчки были зарегистрированы в 16:57 по местному времени в Лерикском районе.
Землетрясение ощущалось в эпицентре силой более 5 баллов, в близлежащих населенных пунктах - до 4-3 баллов.
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