Сильное землетрясение в Лянкяране попало на камеры - ВИДЕО

29 августа 2018 11:02

Как сообщает BAKU.WS, установленные в одном из магазинов Лянкярана камеры видеонаблюдения поэтапно зафиксировали вчерашнее землетрясение, передает Day.Az.

На записи видно, как продукты валятся со стеллажей и полок, а находящиеся в это время в магазине покупатели и продавцы второпях выбегают на улицу. 

Сильнее всего толчки чувствовались в Лерике и Лянкяране. 

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, толчки были зарегистрированы в 16:57 по местному времени в Лерикском районе. 

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой более 5 баллов, в близлежащих населенных пунктах - до 4-3 баллов. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Lənkərandakı zəlzələ anı

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