В Азербайджане растет интерес к профессии педагога - СТАТИСТИКА

За последние 4 года наблюдается постоянное увеличение числа абитуриентов, которые выбирают педагогические специальности, набирая 500 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Об этом свидетельствует статистика, предоставленная пресс-службой министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, количество абитуриентов, набирающих высокие баллы и выбирающих Азербайджанский государственный педагогический университет из года в год растет. Если в 2014-2015 учебном году только 19 абитуриентов, набравшие 500 и выше баллов, выбрали Азербайджанский государственный педагогический университет, в 2016 году их число увеличилось до 130, в 2017 году до 273. В этом году 527 человек, набравших 500 и выше баллов, изъявили желание получать образование в АГПИ, что означает двукратное увеличение желающих за год.

За последние 4 года резко повысился авторитет профессии учителя. К примеру, в 2016 году только один абитуриент, набравший 500 и более баллов, выбрал специальность учителя начальных классов. В 2018 году 235 абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрал специальность учителя начальных классов. Этот показатель является максимальным по сегодняшний день среди желающих стать учителем начальных классов.

Если в прошлом году из поступивших по специальности учителя начальных классов в Государственный педагогический университет 300 человек, всего 29 набрали 500 и более баллов, то в этот году из 300 человек первокурсников по данной специальности - 129 (43 процента) набрали 500 и более баллов.

Обратим внимание на другое сравнение. В этом году на юридическую специальность поступило 525 человек. На специальность учителя поступило 9623 человек. Из них 2090 человек (21,7 процентов) набрали 500 и более баллов.

Число тех, кто выбрал специальность учителя математики и информатики, набрав 500 и более баллов в этом году, увеличилось на 70,8 процента по сравнению с предыдущим годом, а тех, кто выбрал специальность учителя иностранных языков, - на 25 процентов.

Если 3 года назад желающих стать учителем химии среди набравших 500 и более баллов было всего 43 абитуриента, то в этом году их число достигло 141 человека.

Такая же положительная динамика наблюдается среди желающих стать учителями биологии. Если 3 года назад их было всего 13 человек, то в этом году их стало 140 человек.

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