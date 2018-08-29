Израильского журналиста восхитили в Баку Центр Гейдара Алиева и азербайджанская кухня

В одной из крупнейших газет Израиля вышла статья популярного журналиста Шахара Бен-Порат "Куда? В Азербайджан!".

Об этом передает Trend со ссылкой на aziznews.ru, передает Day.Az.

В данной статье отражены яркие впечатления журналиста, связанные с его поездкой в Азербайджан.

Сообщается, что за короткий срок он успел побывать в Гобустане и Красной слободе, в комплексе Атешгях и в Ичеришехер, а также в знаменитом музее ковра.

Как написано в материале, из всего увиденного в Баку израильский журналист особенно выделил величественный Центр Гейдара Алиева с его необыкновенной архитектурой и внушительными экспозициями.

Отмечается, что наш израильский гость не остался равнодушным и к национальной азербайджанской кухне и даже посвятил ей отдельную статью под названием "Баку - невероятное кулинарное путешествие".

Отметим, что Шахар Бен-Порат посетил Азербайджан по приглашению международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".