В 80 домах Лянкяранского района появились трещины - из-за землетрясения

В результате недавнего землетрясения в южном регионе Азербайджана приблизительно в 80 домах Лянкяранского района появились трещины.

Об этом в среду сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Мохуббат Бабаев, передает Day.Az.

Бабаев сказал, что в связи с этим вопросом состоялось заседание комиссии.

"Уже поступило около 80 обращений от граждан и в настоящий момент продолжают поступать новые обращения. Члены комиссии на основе обращений провели осмотр домов и определили уровень трещин в домах. В связи с этим был составлен акт и направлен в соответствующие структуры", - добавил председатель комиссии.

Бабаев отметил, что трещины также образовались в некоторых домах на окраинах города Лянкяран.

"Трещины, в основном, образовались в домах, расположенных в селах Рво, Шову, Ашла, поселке Истису и в некоторых местах города Лянкяран", - сказал первый замглавы ИВ.