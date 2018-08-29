В Азербайджане завершилась подготовка к выдаче новых удостоверений личности гражданам

В Азербайджане успешно завершены подготовительные работы для выдачи с первого сентября новых удостоверений личности.

Об этом в среду на совместном совещании МВД и министерства экономики Азербайджана в связи с выдачей удостоверений личности нового поколения сказал министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Совещание было посвящено состоянию исполнения задач, вытекающих из указа Президента Азербайджана "Об утверждении "Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" и закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи со сроками применения удостоверений личности нового поколения гражданина Азербайджанской Республики".

В совещании приняли участие министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов и министр экономики Шахин Мустафаев.

Выступая на мероприятии, министр внутренних дел отметил, что во исполнение указанных нормативно-правовых актов с 1 сентября текущего года будет начато применение электронных удостоверений личности нового поколения. Рамиль Усубов сообщил, что подготовительные и технические работы соответствующих структур министерств внутренних дел и экономики и партнерской компании "Идрак техноложи трансфер" для выдачи на территории страны с 1 сентября нового документа успешно завершены.

Министр экономики Шахин Мустафаев высоко оценил плодотворное сотрудничество всех участников, привлеченных к процессу на этапе подготовки к применению удостоверений личности нового поколения. Министр напомнил, что эти вопросы неоднократно обсуждались на уровне руководства двух государственных органов, возникшие проблемы были успешно разрешены, поблагодарил все структуры и лиц, внесших вклад в эту работу.

Затем временно исполняющий обязанности начальника Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления, полковник полиции Эльчин Мамедов, заведующий правовым отделом министерства экономики Турал Искандеров и ответственный сотрудник компании "Идрак техноложи трансфер" Джаваншир Гусейнов подробно проинформировали участников совещания о подготовительной работе по применению удостоверений личности нового поколения.

Было отмечено, что в целях выдачи удостоверений личности нового поколения было обеспечено налаживание контактов для обмена информацией с использованием информационных ресурсов министерств юстиции, здравоохранения, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственного комитета по вопросам имущества, а также получения из Центра сертификационных услуг Министерства транспорта, связи и высоких технологий усиленной электронной подписи владельца удостоверения. Кроме того, в целях выдачи удостоверений личности нового поколения установлено необходимое оборудование в структурах по регистрации и выдаче удостоверений личности территориальных органов полиции и в центрах Службы ASAN. С целью проверки технических параметров и показателей работы проведен их тестовый осмотр, а для сотрудников, которые будут работать с новой техникой, - соответствующие тренинги.

Оба министра подчеркнули, что проведенная работа всегда находится в центре внимания и под контролем Президента Азербайджана, главе государства регулярно докладывается об осуществленных мероприятиях. Рамиль Усубов и Шахин Мустафаев отметили, что соответствующие структуры руководимых ими министерств полностью готовы к выдаче с 1 сентября текущего года удостоверений личности нового поколения.