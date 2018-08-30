ГЭЦ обратился к пользователям соцсетей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к пользователям социальных сетей.
Как сообщили Report в Центре, с недавнего времени в Facebook действуют несколько страниц и групп, выдающих себя за официальных представителей ГЭЦ, передает Day.Az.
Отметим, что в ходе расследования было установлено, что на этих страницах регулярно публикуется искаженная информация о ходе кампаний по приему студентов, приеме на госслужбу, реклама подготовительных курсов, а также о деятельности ГЭЦ.
В Центре напоминают, что все необходимые сведения и ответы на насущные вопросы касательно сферы деятельности Государственного Экзаменационного Центра можно получить на официальной странице ГЭЦ в Facebook, доступной по адресу https://www.facebook.com/stateexamcenter/.
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