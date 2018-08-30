Цепная авария в Товузе, есть пострадавшие - ФОТО

30 августа 2018 12:06

В Товузе произошла цепная автомобильная авария, есть раненые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Ашагы Гушчу.

В результате столкновения автомобилей марок "Мерседес", "Фиат" и "ВАЗ-2104" произошла авария. По предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек.

В настоящее время бригада скорой неотложной помощи и Управления государственной дорожной полиции привлечены на место аварии.

По факту ведется расследование.

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