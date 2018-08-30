Прогноз погоды на последний день лета
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, передает Day.Az.
Умеренный юго-восточный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 29-34 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-50%.
На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) вода прогреется до 25-26 градусов тепла. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер.
В районах Азербайджана 31 августа пройдет без осадков, однако, ближе к вечеру, на некоторых горных территориях Большого Кавказа возможны грозы и осадки. Будет преобладать восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 21-26 градусов тепла.
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