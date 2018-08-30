Сколько людей сейчас живет в Баку? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародована численность населения Баку.
Как сообщили Report в Городском управлении статистики, с начала года численность населения города Баку увеличилась на 7,1 тыс. человек и на 1 июля достигла 2269,7 тыс. человек, передает Day.Az.
49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины. Плотность населения на один квадратный километр составила 1060 человек.
В течение января-июня этого года всеми районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции в городе Баку было зарегистрировано 14570 новорожденных, и этот показатель составляет 13,0 на 1000 человек населения.
Среди новорожденных 156 двойняшек, 2 тройняшки. Удельный вес девочек составил 47,5%, на каждые 100 девочек приходится 110 мальчиков.
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