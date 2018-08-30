В Азербайджане у членов семей без вести пропавших лиц собрано более 5000 биологических образцов

Для того, чтобы почтить память миллионов людей, без вести пропавших при различных обстоятельствах, сегодня отмечается Международный день пропавших без вести лиц.

Как говорится в четверг в сообщении Международного комитета Красного Креста (МККК), семьи тысяч без вести пропавших лиц в связи с нагорно-карабахским конфликтом продолжают жить с надеждой на лучшее, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уже десятилетия, как Международный комитет Красного Креста осуществляет деятельность по выяснению судеб без вести пропавших лиц в регионе и оказывает поддержку государственным структурам, чтобы дать ответ семьям пропавших. Представительства МККК в Баку и Ереване и миссия по Нагорному Карабаху зарегистрировала более 4500 без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении Комитета.

Симузар Ибрагимова, два сына которой без вести пропали в 1992 году, все еще с надеждой ждет их возвращения.

Сегодня в городе Шеки состоялись поминальные церемонии, которые ежегодно проводится в Международный день пропавших без вести.

Выступившая перед семьями пропавших без вести лиц сотрудник программы защиты МККК Гумрал Асланова отметила, что жить, не зная о судьбе своих родных людей.

"Потеря близкого нам человека является весьма трагичным. Но, несмотря на то, что мы сталкиваемся с таким горем, затем возвращаемся к нормальной жизни, оставляя их своей памяти", - сказала Асланова.

Отмечается, что вдобавок к подробной информации о пропавших без вести лиц, представительство МККК в Баку при совместном сотрудничестве с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан собрало у членов семей без вести пропавших лиц более 5000 биологических образцов. Основой целью является обеспечения сохранения необходимой информации по определению в будущем личности без вести пропавших.

Асланова отметила, что МККК, являясь нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной организацией, преследует цель защищать жизнь и достоинство лиц, пострадавших от вооруженных конфликтов и других случаев насилия.

"Организация с 1992 года в связи с нагорно-карабахским конфликтом осуществляет свою деятельность в Азербайджане", - сказала Асланова.

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