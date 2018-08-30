Как получить льготный кредит из Фонда молодежи Азербайджана?
Для получения льготного кредита за счет средств Фонда молодежи Азербайджана, азербайджанская молодежь должна обратиться с заявлением в уполномоченную кредитную организацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно "Порядку использования средств Фонда молодежи Азербайджана, в том числе предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда", утвержденному указом Президента Ильхама Алиева от 29 августа 2018 года, уполномоченная кредитная организация регистрирует обращение молодежи и представляет ей документ, подтверждающий регистрацию обращения.
Фонд в течение 10 дней проводит экспертизу проектов, представленных для финансирования за счет средств Фонда, и в предусмотренном Совете порядке осуществляет предварительный мониторинг проектов, представленных уполномоченной кредитной организацией.
В зависимости от результатов экспертизы, Фонд принимает решение о принятии или отказе обращений и официально информирует об этом уполномоченную кредитную организацию.
После подписания кредитного соглашения с лицом уполномоченная кредитная организация направляет заявку в Фонд для выделения кредитных средств. Фонд в течение трех дней обеспечивает выделение этих средств уполномоченной кредитной организации.
Уполномоченная кредитная организация ежеквартально, не позже первых пяти банковских дней следующего месяца, сообщает Фонду о лицах, обратившихся с получением льготного кредита.
Льготные кредиты предоставляют в следующих размерах:
от 1000 манатов до 10 000 манатов - малые размеры;
от 10 001 манатов до 25 000 манатов - средние размеры;
от 25 001 манатов до 50 000 манатов - крупные размеры.
Сроки льготных кредитов определяются в нижеследующем порядке:
до одного года - малые размеры;
до трех лет - средние размеры;
до пяти лет - крупные размеры.
Годовая процентная ставка кредитов Фонда - один процент.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!