В Баку содержание пыли в воздухе пятикратно превысило норму

30 августа 2018 19:12

Содержание пыли в Баку и на Абшеронском полуострове более чем в пять раз превысило санитарную норму, говорится в четверг сообщении министерства экологии и природных Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в 13:00 содержание пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 5,4 раза превысило санитарную норму.

Напомним, что пыль была занесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана. Согласно прогнозу, такие погодные условия продлятся два дня.

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