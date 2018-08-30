В Азербайджане пресечен импорт крупной партии конины

30 августа 2018 20:01

Агентство пищевой безопасности Азербайджана пресекло импорт в страну замороженного мяса конины весом 33991,15 килограмма, осуществляемый грузинской компанией "G&A Group" по заказу ОАО "Tursan-İ", говорится в четверг в сообщении Агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend

В сообщении говорится, что компания "G&A Group" закупила продукцию в Украине и изначально импортировалась в страну под видом говядины.

Сначала в соответствие с требованиями законодательства были взяты образцы импортируемого в страну мяса и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности. Согласно результатам пробных исследований, это было мясо конины. В связи с этим Агентство немедленно приостановило импорт продукции в страну.

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