В Азербайджане пресечен импорт крупной партии конины

Агентство пищевой безопасности Азербайджана пресекло импорт в страну замороженного мяса конины весом 33991,15 килограмма, осуществляемый грузинской компанией "G&A Group" по заказу ОАО "Tursan-İ", говорится в четверг в сообщении Агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что компания "G&A Group" закупила продукцию в Украине и изначально импортировалась в страну под видом говядины.

Сначала в соответствие с требованиями законодательства были взяты образцы импортируемого в страну мяса и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности. Согласно результатам пробных исследований, это было мясо конины. В связи с этим Агентство немедленно приостановило импорт продукции в страну.