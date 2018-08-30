В Азербайджане будут выделены рабочие места этим категориям лиц

30 августа 2018 20:54

В принятом недавно законе Азербайджана "О занятости" определены категории лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в четверг в сообщении министерства труда и социальной защиты населения, в эту категорию включены лица, имеющие инвалидность, и дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, молодежь до 20 лет, родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей, лица, которым до пенсионного возраста осталось менее года, лица, освобожденные из мест заключения, вынужденные переселенцы.

Для этих лиц были определены квоты по местам работы. Согласно закону, количество квот определяется с условием не более пяти процентов от общего числа работников в предприятиях.

Работодатели, которые откажутся принимать на работу этих лиц по установленной квоте, несут ответственность в порядке, установленном законом.

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