В Товузе женщина скончалась после укуса пчелы
31 августа 2018 11:31 470
В Товузском районе пчела ужалила женщину в область шеи, после укуса женщина скончалась.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в городе Товуз, 46-летнюю Хиджран Алескер гызы Масиеву ужалила пчела в артерию в области шеи. В результате состояние женщины ухудшилось, после чего она скончалась.
По факту ведется расследование.
Отметим, что семья Х.Масиевой занимается пчеловодством. Случай произошел во дворе дома, в котором она проживала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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