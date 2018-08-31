В Товузе женщина скончалась после укуса пчелы

31 августа 2018 11:31

В Товузском районе пчела ужалила женщину в область шеи, после укуса женщина скончалась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в городе Товуз, 46-летнюю Хиджран Алескер гызы Масиеву ужалила пчела в артерию в области шеи. В результате состояние женщины ухудшилось, после чего она скончалась.

По факту ведется расследование.

Отметим, что семья Х.Масиевой занимается пчеловодством. Случай произошел во дворе дома, в котором она проживала.

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