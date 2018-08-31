Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Однако, ближе к ночи в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 1 сентября температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра пройдет без осадков, однако вечером на отдельных горных территориях возможны кратковременные осадки. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 1-2 сентября температурный режим на Абшеронском полуострове будет близок к климатической норме, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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