В Баку произошел сильный пожар в жилом доме - ФОТО
31 августа 2018 17:14 419
В Насиминском районе Баку в трехэтажном жилом здании произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на улице Субхи Салаева.
Так, начавшийся на территории сноса пожар перекинулся на жилое здание, в результате сгорела кровля здания и 3 квартиры. Во время пожара никто не пострадал. Пожарные бригады министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар.
Жители отметили, что строительные работы на территории ведет бизнесмен Ибрагим Ибрагимов (Хаджи Ибрагим).
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