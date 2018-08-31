В Баку произошел сильный пожар в жилом доме - ФОТО

В Насиминском районе Баку в трехэтажном жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на улице Субхи Салаева.

Так, начавшийся на территории сноса пожар перекинулся на жилое здание, в результате сгорела кровля здания и 3 квартиры. Во время пожара никто не пострадал. Пожарные бригады министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар.

Жители отметили, что строительные работы на территории ведет бизнесмен Ибрагим Ибрагимов (Хаджи Ибрагим).

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