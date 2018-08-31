Вооруженное нападение на азербайджанской таможне, есть раненые
31 августа 2018 18:11 789
В Баку гражданин Беларуси ранил ножом сотрудника азербайджанской таможни и трех иностранных граждан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в таможенном терминале "Ипек йолу", расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе.
36-летний гражданин Беларуси Астаук Валерий Николаевич нанес ножевые ранения земляку Владимиру Балинту, гражданам Украины Вассо Михайлову и Роме Матвюку, а также сотруднику терминала Эмилю Алиярбекову.
В.Астаук был задержан полицейскими. Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ведется расследование.
Отметим, что совершивший преступление и пострадавшие граждане Беларуси и Украины являются водителями TIR.
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