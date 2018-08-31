Вооруженное нападение на азербайджанской таможне, есть раненые

В Баку гражданин Беларуси ранил ножом сотрудника азербайджанской таможни и трех иностранных граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в таможенном терминале "Ипек йолу", расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе.

36-летний гражданин Беларуси Астаук Валерий Николаевич нанес ножевые ранения земляку Владимиру Балинту, гражданам Украины Вассо Михайлову и Роме Матвюку, а также сотруднику терминала Эмилю Алиярбекову.

В.Астаук был задержан полицейскими. Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ведется расследование.

Отметим, что совершивший преступление и пострадавшие граждане Беларуси и Украины являются водителями TIR.

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