Снежный покров на горах Большого и Малого Кавказа стремительно тает - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ

"В результате исследований, проведенных в августе текущего года, было установлено, что площадь ледников составляет 2,4 км²".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на брифинге заявил главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, был установлен рост количества и размера трещин на ледниках: "Это свидетельствует о стремительном таянии ледников - одного из основных индикаторов климатических изменений".

А.Вердиев отметил, что наряду с таянием ледников, в последние годы под влиянием климатических изменений уменьшается снежный покров на горах Большого и Малого Кавказа, играющих особую роль в пополнении водных ресурсов республики.

По словам А.Вердиева, все эти процессы, в целом, приводят к сокращению водных запасов страны, в связи с чем должны быть предприняты упреждающие мероприятия, чтобы не столкнуться в будущем с проблемой нехватки воды.

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