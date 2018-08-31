Названа дата открытия автобусного рейса Баку-Ессентуки-Кисловодск

31 августа 2018 18:36

Автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск из Бакинского международного автовокзального комплекса (BBAK) откроется с 13 сентября этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автобусы будут отбывать каждый четверг в 17:00.

Время прибытия автобуса в Кисловодск - 9:00 следующего дня. Автобус отправляется из Кисловодска в воскресенье в 12:00, а из Ессентуков - в 13:00.

Стоимость билета в одном направлении составляет 70 манатов.

Билеты на рейсы Баку-Ессентуки-Кисловодск можно приобрести в кассах и онлайн. Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.

По просьбе пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.

В случае плотного потока пассажиров может быть открыт дополнительный рейс.

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