В Азербайджане наблюдается уменьшение уровня воды в реках

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело расследование в связи с существующей ситуацией на внутренних и трансграничных реках.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства Асиф Вердиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вердиев сказал, что наблюдения проводятся на 103 гидрологических пунктах.

"Анализ наблюдений показывает, что за последние 10 лет во внутренних, а также трансграничных реках республики наблюдается тенденция уменьшения уровня воды. Аналогичные анализы были также проведены и в весенне-летний период. В этот период также наблюдалось уменьшение уровня воды", - отметил Вердиев.

По словам главного гидролога, в то же время на гидрологических пунктах на верхнем и нижнем русла реки Кура проводились многолетние анализы уровня воды.

Также Велиев отметил, что за последние 10 лет наблюдается снижение уровня воды, как в верхнем, так и в нижнем русле реки.

"Одна из основных причин - уменьшение количества снежных масс на горных территориях, а также резкое повышение испарения с поверхности воды в результате аномально высокой температуры в летний период", - добавил Велиев.

Специалист также отметил, что в настоящее время уровень воды в нижнем русле реки Кура по сравнению с прошлым годом уменьшился на 20-30 сантиметров.

По словам члена Общественного экологического совета, эксперта по водным вопросам Рафига Вердиева, если в 1960-1990 годах количество водных ресурсов в стране составляло 10 кубокилометров, то за последние годы данный показатель снизился до 9 кубокилометров.

"По сравнению с 1960-1990 годами за последние годы количество водных ресурсов на реках Кура, Ганых и Араз сокращается до 30 процентов и в результате в нашу страну посредством этих рек поступает всего 12-15 кубокилометров", - сказал Вердиев.

Эксперт также отметил, что с учетом того, что водные ресурсы страны при различных климатических сценариях могут еще больше снизиться, сегодня необходимо предпринимать различные шаги и меры по адаптации, как в самом Азербайджане, так и совместно с соседними странами.

"Для того, чтобы в будущем не столкнуться с проблемой нехватки воды, все должны эффективно использовать воду. Необходимо предотвращать потери воды, как в системе водоснабжения, так и в быту", - добавил эксперт.