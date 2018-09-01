Группа, оклеветавшая депутата Эльмиру Ахундову и ее сына, оштрафована на 90 тысяч манатов

31 августа в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Камрана Асадова завершился судебный процесс по иску депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой и ее сына Габиба Ахундова.

Как передает Day.Az, по делу, длившемуся около трех лет, было оглашено определение суда. Об этом сообщил представитель Эльмиры Ахундовой на суде Ровшан Юсифов. Он отметил, что исковые требования Эльмиры Ахундовой заключались в том, чтобы лица, которые длительное время распространяли лживую, порочащую ее честь и достоинство информацию, которые публиковали в СМИ и посылали в различные государственные органы сведения клеветнического характера, были привлечены к ответственности и ответили перед законом.

По словам Ровшана Юсифова, в судебном определении нашел свое подтверждение тот факт, что распространяемые Фарманом Мамедовым и организованной им группой сведения не соответствуют действительности. "Определением суда на Фармана Мамедова и членов его группы наложено обязательство дать опровержения в средства массовой информации, где были опубликованы их лжесведения. В то же время суд определил взыскать с каждого из членов этой группы по 10 тысяч манатов за распространение сведений, порочащих честь и достоинство народного избранника, а также за нанесенный ей моральный ущерб. Одновременно, этим же определением был частично удовлетворен иск Габиба Ахундова, и ответчики оштрафованы на сумму 50 тысяч манатов, - сообщил Ровшан Юсифов. - Хочу также отметить, что это уже третий судебный процесс о защите чести и достоинства Эльмиры Ахундовой. По двум из них имеется решение Верховного суда, и в обоих случаях иск Эльмиры Ахундовой был удовлетворен".

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