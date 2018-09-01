Вылет самолета с азербайджанскими паломниками задержали на 2 часа

1 сентября 2018 10:09

Направляющийся в Баку самолет с паломниками из Азербайджана, находившимися в Саудовской Аравии для совершения хаджа, поднялся в воздух с опозданием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, рейс задержался на два часа. Самолет приземлится в Баку в 11:30 часов.

Отметим, что первый авиарейс с паломниками в Азербайджан планировался на 05:00 утра по бакинскому времени.

Напомним, что квота, выделенная Азербайджану в этом году, составила 1440 человек, стоимость для каждого паломника была определена в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, совершающие хадж повторно, доплатили 535 долларов.

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