В Азербайджане заметно увеличилось число поступающих в вузы
Министерство образования Азербайджана обнародовало предварительные результаты приемных экзаменов в вузы по уровню бакалавриата на 2018/2019 учебный год. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно проведенному анализу, за последние пять лет число прогнозируемых мест по приему на уровень бакалавриата вузов увеличилось на 20,8 процента. В то же время за этот период улучшились результаты абитуриентов на экзаменах в I-IV группы специальностей, получивших право участия в конкурсе. Также в этот период наблюдался значительный рост числа абитуриентов, выполнивших условия конкурса на приемных экзаменах. Так, число абитуриентов, выполнивших условия конкурса в этом учебном году по сравнению с прошлым годом (35790 человек), повысилось на 6,7 процента и составило 38201 человек.
Отметим, что согласно результатам второго этапа приемных экзаменов этого года, 40 806 абитуриентов в I-V группах специальностей смогли поступить в вузы.
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