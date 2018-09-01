К сведению абитуриентов, желающих поступить в ссузы
1 сентября 2018 13:28 164
С 1 по 5 сентября будет проводиться выбор специальностей на вакантные плановые места в средних специальных учебных заведениях (ссузах) на базе полного образования (11-летнего). Об этом говорится в субботу в сообщении Государственного экзаменационного центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Для выпускников школ этого года выбор специальностей проводится на основе результатов выпускных экзаменов.
В конкурсе могут участвовать абитуриенты, имеющие общий балл не менее 30 и минимальный балл по математике и родному языку - не менее восьми.
Специальности колледжей опубликованы в 11 номере журнала "Абитуриент".
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